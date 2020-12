L'OPERAZIONE

ROMA «Un matrimonio perfetto, tra due gruppi che hanno dna diversi ma la stessa visione del futuro, la stessa ossessione per la qualità e per l'innovazione, lo stesso rigore». Remo Ruffini, patron di Moncler, annuncia così l'acquisizione di Sportswear Company, società che detiene il marchio Stone Island attivo nell'abbigliamento sportivo/streetwear di lusso soprattutto da uomo. Un'operazione da 1,15 miliardi di euro che Piazza Affari mostra di gradire: ieri il titolo Moncler ha messo a segno un rialzo dell'1,8% a 44 euro dopo aver toccato un massimo a 46 euro. Nella call con i media Ruffini non esita a parlare di «momento storico» per il suo gruppo: «Dopo quello del 2003 con l'acquisizione del marchio, quello del 2013 con la quotazione, mi aspettavo di fare qualcosa di importante al prossimo step decennale nel 2023, ma la pandemia ha accelerato tutto». Racconta di aver conosciuto l'ad nonché maggior azionista del brand Stone Island, Carlo Rivetti, un anno fa e di essere immediatamente entrato «in piena sintonia» con lui. Alla base c'è la filosofia beyond fashion, beyond luxury (oltre la moda, oltre il lusso). «Da qualche anno - continua l'ad di Moncler - nelle strade del lusso non sentivo più quell'energia di una volta. Il lusso sta cambiando. Soprattutto per i giovani non è più possesso, ma appartenenza a una community. C'è una forte contaminazione tra lusso, sport, cultura, arte, hospitaly». I due brand - sottolinea - sono complementari, ognuno manterrà la propria identità. Sembra di capire che Ruffini voglia creare una variante di conglomerato di lusso italiano ma in chiave moderna, con marchi che hanno maggiore presa su un consumatore più giovane.

Per Stone Island, è il commento di Rivetti, «è l'inizio di un cammino che aiuterà il marchio ad esprimere le sue potenzialità. La sede di Ravarino sarà ancora il cuore pulsante del brand e io e il mio team continueremo a fare quello che da tanti anni facciamo».

I DETTAGLI

L'aggregazione di Sportswear Company, approvata all'unanimità dal cda di Moncler domenica, ha un controvalore di 1,15 miliardi di euro, pari a 16,6 volte l'Ebitda 2020 e a 13,5 volte l'Ebitda 2021. Inizialmente Moncler rileverà il 70% (il 50% in mano a Carlo Rivetti; il 20% di altri membri della famiglia, in particolare Alessandro Gilberti, Mattia Riccardi Rivetti, Ginevra Alexandra Shapiro e Pietro Brando Shapiro). Il corrispettivo per l'acquisto delle azioni verrà versato per cassa da Moncler, fermo restando che al closing (previsto entro il primo semestre 2021) i soci di Sportswear Company si sono impegnati a sottoscrivere, per un controvalore pari al 50% del corrispettivo, 10,7 milioni di euro di azioni di nuova emissione Moncler valorizzate a 37,51 euro per azione (prezzo medio degli ultimi tre mesi di Borsa). Carlo Rivetti entrerà nel cda di Moncler. L'altro 30% del capitale di Sportswear Company è detenuto da Temasek Holdings, società internazionale di investimenti con sede a Singapore. L'obiettivo di Moncler è acquisire l'intero capitale sociale di Sportswear Company e quindi l'accordo quadro definisce un percorso volto a consentire l'adesione all'operazione anche da parte di Temasek, che avrà diritto agli stessi termini convenuti con Rivetti e soci. Nel caso in cui Temasek esprima la preferenza per un corrispettivo solo cash, l'esborso per Moncler sarà pari a 748 milioni di euro.

Giusy Franzese

