Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I DATIROMA Per il mercato del lavoro luglio è stato un mese senza grandi scossoni, ma con due notizie discretamente positive sul mondo del lavoro dipendente e sui giovani ed una invece che conferma una tendenza poco incoraggiante tra i lavoratori autonomi. I dati diffusi ieri dall'Istat si riferiscono ad un periodo in un certo senso particolare: si tratta infatti del primo mese in cui è venuto meno l'effetto del blocco dei licenziamenti per...