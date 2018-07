A giugno l'inflazione all'1,3%: accelera il carrello della spesa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ISTATROMA Il tasso di inflazione a giugno accelera all'1,3% dall'1% del mese precedente. I dati definitivi dell'Istat rivedono al ribasso la stima provvisoria di un decimo di punto, ma confermano la tendenza in atto. I prezzi continuano a crescere e lo fanno soprattutto per gli acquisti quotidiani delle famiglie. «L'accelerazione della crescita dei prezzi al consumo è di nuovo trainata dai prezzi dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto (+2,7%), in particolare carburanti insieme con frutta fresca e vegetali freschi, che registrano un...