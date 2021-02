L'INTERVISTA

ROMA Puntare sulle infrastrutture, ora più che mai, non è solo assecondare «un movimento culturale» che traghetti l'Italia verso un'economia circolare a tutto tondo. Per Marco Patuano, presidente di A2a, significa «rispondere al richiamo di trend secolari, trend dell'economia, ma anche sociali e ambientali, che ora guardano indiscutibilmente alla transizione energetica». Non c'è altra via: «Tutto parte dalle infrastrutture», insiste. E A2a si candida ad avere un ruolo centrale. «Per far parte di un asse pubblico-privato che guidi la svolta sostenibile del Paese. Ma anche come catalizzatore di centinaia di utilities per l'accesso alle risorse del Recovery».

P

residente Patuano, dopo 26 anni in Tim e un passaggio più breve nella holding Edizione, quella delle reti sembra per lei diventata una missione a tutto campo. Il Recovery Fund è l'occasione per il salto decisivo?

«Per le società che si occupano di transizione energetica ed economia circolare, il Recovery rappresenta l'acceleratore di un movimento ineludibile. Ma l'economia circolare piena si avrà solo nel momento in cui l'ingegnerizzazione di un prodotto prevede già il suo riciclo. In Italia ci sono enormi capitali anche privati, tra quelli delle imprese e dei fondi, che possono essere attivati. È giunto il momento di farlo».

Quindi i fondi europei sono la leva per sfruttare potenzialità già sul campo.

«È così. Le faccio un esempio: noi abbiamo presentato un progetto per utilizzare l'energia termica creata dalla centrale di Cassano per scaldare la città di Milano. Perché questo progetto sia market condition ha bisogno di un supporto di finanza agevolata. Ma il nostro piano prevede già 16 miliardi di investimenti nei prossimi 10 anni. Si tratta di risorse nostre, cui andrebbero aggiunge quelle europee. Ma servono le condizioni normative per realizzare il progetto in tempi stretti».

È il solito problema dei paletti autorizzativi dell'Italia.

«Per attivare gli investimenti servono anche interventi normativi che li permettano in modalità assolutamente sicura. Per la generazione elettrica è un tema di permessi e autorizzazioni, ma anche sulla mobilità elettrica conta la regolamentazione. Non solo. Sfruttare gli investimenti significa anche riuscire a superare gli ostacoli che si incontrano sul territorio per la cosiddetta sindrome Nimby (Not in my back yard, Non nel mio giardino). Certe preoccupazioni sono comprensibili, e una strategia di dialogo aperto, sereno e maturo, deve rientrare nella politica economica nazionale oltre che locale».

Parlano gli anni persi.



«Vede, sulla base dei processi e i tempi autorizzativi attuali, è impossibile noi raggiungere gli obiettivi 2030 di transizione energetica. Mentre la Germania viaggia a velocità di crociera verso il traguardo».

Eppure il nostro Paese è leader in certe tecnologie.

«Pensi all'idrogeno. Se ne parla da decenni, ma ora, grazie alla tecnologia alla spinta del Recovery, l'Europa ha un'opportunità storica. Possiamo essere leader in una innovazione planetaria».

Basterà la nuova mission del ministero della Transizione?

«Faccio i miei migliori auguri al ministro Cingolani. Ha un compito straordinario, la transizione energetica è l'incrocio di molte eredità che arriveranno alle future generazioni, tra quella tecnologica, ambientale, quella culturale e anche sociale. Sono certo darà la spinta giusta all'attuazione di questo percorso. E insisto, fare asse con i privati è una strada obbligata».

Torniamo all'ossessione per le infrastrutture.

«Non vedo alternative. Le utilities sono vicine alle reali necessità dei cittadini, che vogliono città pulite, sicure e quando aprono il rubinetto vogliono avere acqua disponibile e pura e che i fiumi siano puliti. Tutte cose che non avvengono per miracolo ma sulla base di infrastrutture. Lo sa quanto costa all'Italia la mancanza di depuratori in termini procedure di infrazione europee? Circa 500 milioni. I depuratori non si fanno per mancanza di risorse dei soggetti demandati a costruirli. Azioniamo soggetti privati come A2a, allora, insieme ovviamente ai capitali dei fondi infrastrutturali. La politica non può farsi sfuggire la partita».

Lei sta sollecitando una politica nazionale.

..

«Ma anche un governo che ascolti i progetti».

È il momento buono

.

«Sicuro: se non è ora, quando?»

A2a ha in atto una trasformazione, da player locale a nazionale. È questa la missione?

«In realtà puntiamo a essere un leader del settore a livello continentale, guardiamo anche all'Europa».

Regioni come il Lazio e la Campania sono considerate giacimenti di petrolio, per la trasformazione dei rifiuti. Avete progetti?

«Abbiamo presentato da tempo una domanda per realizzare un Termovalorizzatore presso il Comune di Tarquinia, su modello di eccellenze come quelli che abbiamo ad Acerra e Brescia».

Ebbene?

«Molti dei soggetti istituzionali coinvolti non lo vogliono o ritengono che non sia necessario. E consideri che siamo i quarti al mondo per dimensione derivante da queste attività. E disponiamo una vera eccellenza tecnologica con livelli di emissione tra le dieci e le 100 volte sotto i limiti richiesti dalla normativa italiana. Ogni settimana vengono da tutto il mondo per visitare i nostri impianti, anche dalla Russia. Il nostro Paese ha un potenziale enorme considerando il deficit infrastrutturale del Centro-Sud».

Accordi in vista con altre grandi società del settore?

Stiamo attivando accordi trasversali. Per esempio abbiamo firmato con Snam un'intesa sull'idrogeno in modo da utilizzarlo insieme al metano nelle centrali termoelettriche».

E con le telco, vostri partner naturali?

«In questo caso si parla di smart city. Ma non vedo potenzialità soltanto sul fronte infrastrutture digitali, ovvero la fibra. Si potranno avere tra chi gestisce l'illuminazione pubblica e chi deve mettere le antenne per il 5G. Fino ad arrivare alle piattaforme informatiche per le nascenti smart city».

Patuano, i soldi ci sono, il clima politico c'è, la volontà strategica degli operatori pure, Draghi farà il miracolo?

«Gli investimenti si faranno. Ma il vero rischio è che si facciano prima nel resto d'Europa».

Roberta Amoruso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA