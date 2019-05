A2a: «In Veneto ma non per comandare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ENERGIAVENEZIA Il colosso dell'energia lombardo A2a rassicura: «Pronti a fare un'offerta su Ascopiave con Aim Vicenza e Agsm Verona ma in Veneto non veniamo per comandare».La gara per i 700mila clienti elettricità e gas della società di servizi trevigiana che ha chiuso il primo trimestre con un utile netto consolidato di 21,8 milioni (-13%) e ricavi consolidati a 224,1 milioni (+ 11,7%) è in pieno svolgimento. La prossima settimana si dovrebbe sapere chi è ammesso alla seconda fase. In pista Hera (che nel Nordest controlla già...