21 Investimenti cede Nadella al fondo Icg

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FINANZAVENEZIA Una grande affare per 21 Investimenti. La società di Alessandro Benetton ha ceduto Navella Group al fondo inglese Icg, asset manager quotato a Londra che gestisce attività per oltre 27 miliardi di euro ed ha un approccio di investimento di lungo periodo. Sulla cifra della transazione il riserbo è massimo ma voci di mercato parlano di una cifra che potrebbe superare i 160 milioni e nove volte l'ebitda.AFFARE MILIONARIOLa società di Alessandro Benetton in quattro anni ha portato l'azienda milanese ad un fatturato di 70 milioni...