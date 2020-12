FINANZA D'IMPRESA

VENEZIA 21 Invest punta sempre di più sull'Italia e sul Nordest. Dopo aver appena perfezionato la cessione della Poligof, il gruppo di investimento europeo fondato e guidato da Alessandro Benetton entra nel settore della meccanica di precisione con l'acquisizione della friulana Aussafer Due, 100 addetti, operatore italiano leader nella lavorazione dei metalli ad alta tecnologia, specializzato nel taglio laser di precisione.

Nata negli anni '60 dall'idea imprenditoriale della famiglia Citossi e con sede a San Giorgio di Nogaro (Udine), Aussafer è specializzata nella lavorazione di metalli e lamiere per applicazioni in svariati settori industriali, con un focus sull'elettromeccanica, e offre servizi di taglio laser e altre lavorazioni complementari per integrare il processo di produzione verso il prodotto finito. Grazie a costanti investimenti in tecnologie all'avanguardia, Aussafer può contare su macchinari di ultima generazione, su personale qualificato e, soprattutto, su un know-how aziendale consolidato che permette la massima qualità, flessibilità ed efficienza in fase di produzione, nonché un forte vantaggio competitivo costruito nel corso degli anni.

Nel 2019, Aussafer ha generato ricavi pari a circa 30 milioni, di cui più del 25% realizzati all'estero. Oggi al comando ci sono i fratelli Claudio e Luisa Citossi, che hanno portato l'azienda a livelli di eccellenza. Previsto un passaggio generazionale con un ruolo sempre più centrale per Giacomo Citossi, figlio di Claudio, che subentrerà come amministratore delegato nella prossima fase di sviluppo industriale a fianco di 21 Invest, che punta a sviluppare la presenza internazionale della società friulana.

La strategia di crescita futura di lungo termine sarà volta a rafforzare la leadership di Aussafer nel mercato italiano, il principale dopo quello tedesco a livello europeo, nonché ad ampliare la sua presenza internazionale attraverso un incremento dell'export e una particolare attenzione ai settori a maggiore potenziale. Si punta anche ad acquisizioni.

PASSAGGIO GENERAZIONALE

«Aussaffer è una realtà industriale del territorio che rispecchia le caratteristiche di una buona e sana azienda del nostro Paese», commenta Alessandro Benetton, presidente e fondatore di 21 Invest: «21 Invest metterà a disposizione le sue competenze per la creazione di un polo industriale delle lavorazioni meccaniche di precisione».

«Siamo entusiasti di iniziare un nuovo percorso di sviluppo con il supporto di un fondo con le competenze strategiche e l'attenzione alle persone e al territorio come 21 Invest», hanno dichiarato Claudio, Luisa e Giacomo Citossi, attuali soci di Aussafer, «questi valori sono stati, sono e saranno sempre elementi fondanti di Aussafer Due, nei quali ci riconosciamo e che sono condivisi da tutti i nostri collaboratori, che ringraziamo sentitamente per il loro supporto e la loro dedizione e senza i quali la nostra società non avrebbe raggiunto i risultati odierni».

21 Invest è un gruppo europeo che investe in imprese di media dimensione in Italia, Francia e Polonia, fornendo la propria guida strategica per accelerarne la crescita e migliorarne l'efficienza. In 28 anni, 21 Invest ha completato oltre 100 investimenti. Attualmente ha in portafoglio 22 aziende con diecimila addetti che generano vendite aggregate per 1,6 miliardi. Le sue ultime dieci cessioni hanno fatto registrare valutazioni medie di tre volte quelle iniziali.

