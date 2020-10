FINANZA

VENEZIA 21 Invest completa la cessione di Apaczka e incassa 50 milioni con un guadagno di tre volte rispetto all'investimento fatto nel 2017. La società d'investimento trevigiana fondata e presieduta da Alessandro Benetton ha ceduto al fondo Abris Capital Partner il 100% dell'operatore logistico polacco che ha registrato un tasso di crescita annuo del 15% arrivando a 35 milioni di fatturato e raddoppiando anche il numero degli occupati a 70.

Apaczka, società leader operante nel settore della logistica e dell'e-commerce con sede a Varsavia, è attiva da oltre 10 anni nel settore della logistica, gode di una posizione di leadership in Polonia al pari di grandi gruppi di spedizioni internazionali, contando su un bacino clienti di oltre 40.000 piccole medie imprese nazionali ed europee. Dal 2017, il percorso di sviluppo di Apaczka è stato affiancato dal team locale polacco di 21 Invest e durante il periodo di investimento la società ha centrato gli ambiziosi obiettivi di crescita previsti al momento dell'ingresso rafforzando la struttura manageriale con nuove figure chiave nell'area della finanza, del prodotto, del marketing e del servizio ai clienti, acquisendo player strategici, tra cui il secondo operatore di logistica in Polonia e cinque acquisizioni minori volte all'accelerazione dello sviluppo digitale, ed implementando una strategia di diversificazione dei fornitori grazie a nuovi accordi raggiunti con corrieri internazionali come Gls. Apaczka ha inoltre ampliato l'offerta di servizi alle aziende e ai privati: offrendo la possibilità di effettuare spedizioni dalla Polonia alla Germania.

CRESCITA DECISA

Tutto ciò ha permesso ad Apaczka di incrementare il numero di spedizioni, passando dai 2,4 milioni del 2016 ai circa 8 milioni nel 2020, di ricoprire un ruolo chiave nella gestione delle operazioni di logistica dei propri clienti, anch'essi cresciuti da 16.000 nel 2016 ai circa 40.000 nel 2020, e di continuare a registrare un trend di crescita positivo durante l'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Apaczka ha così ottenuto un'importante crescita di fatturato nel triennio che va dal 2017 al 2020, raggiungendo un tasso di crescita composto (cagr) di oltre il 15% e con oltre 35 milioni di fatturato previsti a fine 2020. vi è stata anche l'apertura di una nuova filiale. «Sono gratificato dai risultati conseguiti da Apaczka e del respiro sempre più internazionale di 21 Invest - - commenta Alessandro Benetton anche questa operazione dimostra come la creazione di valore non avviene soltanto in termini di fatturato ma coinvolge l'intero ecosistema aziendale facendo leva su managerializzazione, digitalizzazione, creazione di valore condiviso e sensibilizzazione alle tematiche di crescita sostenibile».

