VENEZIA Alessandro Benetton mette a segno un altro colpo con la sua 21 Invest. Completata la cessione della Poligof, il gruppo leader europeo nella produzione e commercializzazione di prodotti per il settore igienico-sanitario che ha ereditato anche le attività della veneziana PansaC. La cifra della cessione si aggirerebbe intorno ai 100 milioni per una valorizzazione di 2,5 volte l'investimento iniziale fatto nel 2015 dalla finanziaria trevigiana, che ha portato Poligof a un fatturato di circa 120 milioni con un 10% di ebitdsa. dati lusinghieri per un rilanciomcompeltamente riuscito che ha convinto la società di investimento spagnola Portobello Capital, che ha l'obiettivo di proseguire il percorso di internazionalizzazione già avviato in questi anni dal team italiano di 21 Invest.

Fondata nel 1979 dalla famiglia Gatti e con sede a Lodi, Poligof è la prima azienda in Italia e una delle prime tre in Europa nella produzione e commercializzazione di film (backsheet) per applicazioni nel settore igienico-sanitario. La società opera attraverso 4 stabilimenti produttivi situati in Italia (a Lodi e a Mira, in provincia di Venezia), in India ed in Russia. Grazie al vasto portfolio prodotti capace di soddisfare elevati standard di qualità ed offrire innovative soluzioni personalizzate, Poligof serve una clientela rappresentata dalle maggiori multinazionali dell'industria dei prodotti per la cura dell'igiene della persona, quali Ontex, Essity e Kimberly-Clark. Sotto la guida di 21 Invest, Poligof ha centrato gli ambiziosi obiettivi di crescita previsti all'ingresso, completando il ricambio generazionale della famiglia fondatrice, percorso recentemente concluso con l'assunzione di un nuovo Ad nell'aprile 2020, e ampliando la presenza internazionale, attraverso la realizzazione, tra le altre cose, di due poli produttivi in India ed in Russia. Gli stabilimenti italiani di Mira e Lodi sono stati integrati, aumentando la capacità produttiva e ottenendo una maggiore efficienza operativa.

CRESCITA CONTINUA

Nel corso del periodo di investimento, Poligof ha registrato una crescita continua e duratura, aumentando i volumi venduti oltre il 50% ed incrementando la quota export dal 70% a circa il 90% dei ricavi. Allo stesso tempo, l'occupazione è raddoppiata e ad oggi Poligof conta su un organico di circa 400 dipendenti. Nonostante la pandemia, Poligof ha continuato a beneficiare di un trend positivo con gli impianti di produzione italiani attivi a ritmi sostanzialmente normali e lo stabilimento in Russia in crescita di circa il 50%, raggiungendo così nel corso dell'anno la piena capacità produttiva. Nel 2020 i ricavi attesi sono superiori a 120 milioni di euro.

