VENEZIA

Giovedì 25 (dalle 9 alle 9 del giorno successivo) SAN MARCO Della Vecchia e al Cedro Imperiale - S. Luca, 4598 MURANO Comunale Colleoni - Fond.ta Vetrai, 139 LIDO DI VENEZIA Ciccarello Excelsior - Via Sandro Gallo, 74

MESTRE

Giovedì 25 - Venerdì 26 (24 ore su 24) MESTRE Arsie Delle Barche sas' - P.zza 27 Ottobre, 90 CAMPALTO Comunale Serenissima - Villaggio Laguna-P.le Zendrini,21

CHIOGGIA E CAVARZERE

SOTTOMARINA Monaco Alla Navicella - V. Mediterraneo, 557 ADRIA Stoppa snc - Corso Vittorio Emanuele II n.36

RIVIERA E MIRANESE

Giovedì 25 - Venerdì 26 (24 ore su 24 dalle 9 alle 9 del mattino successivo) PIANIGA fraz. Mellaredo Mellaredo SAS - Via Noalese Sud n. 69 Spinea Loc. Fornase Fornase - Crea SNC - Via Prati n.2 VENETO ORIENTALE

SANDONATESE NOTTURNO fino a venerdì 26 SAN DONA' San Marco snc - Via Noventa, 132 h LIDO DI JESOLO Quintavalle snc - Via Danimarca, 8

PORTOGRUARESE FINO A VENERDI' 26 (ORE 8:45) - 24 ORE SU 24

FOSSALTA DI PORTOGRUARO Dal Moro - V.le Venezia n.8/A

CAVALLINO TREPORTI DA VENERDI' 19 (ORE 8:45) A VENERDI' 26 (ORE 8:45) - 24 ORE SU 24

CA' SAVIO Zorzetto - Via Fausta n. 69 - Tel 041 966349

© RIPRODUZIONE RISERVATA