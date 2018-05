Un caso di coscienza tra colpa e verità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Come nei romanzi di Joyce Carol Oates, dove un piccolo scarto nella quotidianità fa deragliare le esistenze di più persone, anche l'opera seconda dell'iraniano Vahidl Jalilvand miglior regia a Orizzonti alla Mostra di Venezia parte da un incidente apparentemente innocuo: l'agiato medico legale Kaveh Nariman una sera investe accidentalmente con la sua auto una famiglia che viaggia in moto. Il bambino cade e batte la testa in modo apparentemente senza conseguenze. Ma a distanza di ore, il corpo del piccolo finisce all'obitorio. E per tutti i...