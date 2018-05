Un'azalea per battere il cancro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTACercavano il volto ideale che prestasse i lineamenti alla ricerca, per rappresentarne l'essenza che la sostanzia e la speranza che sempre la muove, una donna che si occupasse di donne, che nei suoi studi si concentrasse sui tumori femminili, che fosse madre. La scelta è caduta sulla biologa Barbara Belletti, 49 anni di Pordenone, presa a simbolo dei 5 mila scienziati dell'associazione italiana Ricerca Cancro (Airc), per l'immagine della campagna dell'Azalea della Ricerca. Domenica in 3.700 piazze italiane torna l'Azalea della...