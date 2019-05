CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISOPINCHI: FINISSAGECOL CAMPIONEALESSANDRO TRONCONAncora pochi giorni per visitare la mostra di Andrea Pinchi Dal Design al Pincbau, al Museo Bailo, aperta fino a domani. In occasione del finissage verrà presentato il catalogo della mostra edito da ADD-art e sarà presente un ospite speciale: l'ex capitano della nazionale di rugby Alessandro Troncon, protagonista indiscusso della scena sportiva internazionale, al quale l'artista ha dedicato la sua opera Troncon Urban Squid.RONCADEAZALEA DELLA RICERCA (mm) I volontari dell'Airc, in...