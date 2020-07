TEATRO

UDINE Uscito dalla quarantena il Teatri Stabil Furlan gode di ottima salute ed è pronto a iniziare la sua nuova avventura. È da pochi giorni online sulla pagina Facebook del teatro stesso (@teatristabilfurlan) contrassegnato dal suo nuovo logo, un primo video promozionale che ha come scopo dimostrare che la grande ricchezza e la grande vitalità di cui godono la produzione e l'attività drammaturgica friulana avranno nel Teatri Stabil Furlan il necessario sostegno per valorizzare e potenziare un patrimonio che non va assolutamente sperperato. L'Associazione ora può finalmente predisporre la struttura necessaria per affrontare l'impegnativo compito che la aspetta. Grazie all'ospitalità presso il Giovanni da Udine, il Teatri Stabil può avvalersi di una sua sede fissa con relativa segreteria attiva e funzionante dal lunedì al venerdì mattina dalle 8.30 alle 13.30. Il direttore artistico Paolo Patui sarà a disposizione ogni lunedì e giovedì dalle 10 alle 12 per chiunque voglia proporsi con i progetti e iniziative. In queste settimane, grazie all'interessamento del Consiglio di Amministrazione si è inoltre proceduto non solo a dare al teatro una struttura amministrativa adatta a un'attività teatrale professionistica, ma anche a gettare le prime basi per l'attività che debutterà (Covid permettendo) nella stagione Autunno-Inverno 2020/2021. All'interno di una valorizzazione della tradizione drammaturgica friulana verrà affrontata l'opera di un autore di straordinaria importanza e di grande spessore teatrale quale è stato Siro Angeli, che qui in Friuli non è mai stato rappresentato nonostante il suo teatro abbia conosciuto le scene e i palchi nazionali. Il suo primo dramma giovanile La Casa, rivisitato in chiave moderna, verrà messo in scena grazie alla regia di Carlotta Del Bianco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA