Rinascimento cortese tra fiati e clavicembalo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

A POLCENIGOCi può essere festa senza musica? Lo sapevano anche gli antichi e la corte ferrarese degli estensi non violava questo assunto. Cristoforo di Messisbugo, Provveditore ai tempi di Ercole II, aveva tra gli altri il compito di predisporre il necessario per le feste di corte, delle quali lasciò cronache dettagliate, soffermandosi in particolare sulle ricette delle varie portate e sulle musiche eseguite tra l'una e l'altra. Ed è proprio partendo da queste cronache che l'ensemble italo-svizzero UtFaSol e il clavicembalista Elia Pivetta...