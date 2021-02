PREMIO VITTORIO SGARBI

Elisabetta Agostini è stata ammessa con sei opere personali alla selezione finale della prima edizione del premio Vittorio Sgarbi che si terrà a Ferrara nel prossimo mese di ottobre. Il risultato ottenuto dalla pittrice di Campodarsego prevede la pubblicazione dei suoi lavori nel catalogo ufficiale della rassegna.

La manifestazione, voluta da Sgarbi, è dedicata agli artisti contemporanei. Lo scopo del premio è quello di promuovere e sostenere l'arte dei nostri giorni nelle diverse sezioni della pittura, scultura e fotografia. Tra le migliaia di partecipanti la 55enne artista padovana con un disegno dal titolo Armonie scomposte per l'ordine ha attirato l'attenzione della giuria ed è stata selezionata per l'esposizione finale. Grande la soddisfazione di Elisabetta Agostini che lavora a Castelfranco Veneto come operatore olistico-counselor-life coach e trainer, e si dedica alla ricerca del sé come apporto all'equilibrio corpo-mente. «Con questa opera in tela in acrilico e carboncino dove si vedono delle figure soggettivamente interpretabili a seconda di chi le guarda - spiega - mi sono ispirata alla necessità di vivere un senso di leggerezza in un periodo drammatico come quello che da un anno a questa parte stiamo tutti affrontando con il Coronavirus. Con la mia opera ho voluto esternare questo momento e cercare di trasformare la fatica in una sorta di giogo leggero che consente a me stessa, e a tutti noi, di guardare avanti con fiducia al futuro».

«Le figure che ho dipinto - prosegue - utilizzano appositamente dei colori molto accesi che vogliono risvegliare l'animo intorpidito dall'emergenza sanitaria in corso». Elisabetta Agostini non frequenta accademie o corsi di pittura, ma fin da bambina ha coltivato un particolare interesse per il mondo dell'arte in generale.

Luca Marin

