PALAZZINA GRASSI VENEZIA Performance particolare giovedì notte in Canal

PALAZZINA GRASSIVENEZIA Performance particolare giovedì notte in Canal Grande: il pluricampione di motonautica Gianluca Jr. Carli, con il suo offshore Twister Sport Cat, è stato protagonista di una speciale esibizione per presentare l'imbarcazione personalizzata dall'artista contemporaneo francese Philippe Shangti.«I graffiti di Shangti sull'offshore sono quasi una provocazione - ha spiegato Carli -: sulle fiancate dell'imbarcazione fuoribordo ha disegnato delle marmitte da cui escono da un lato fiori, in un messaggio ecologista, e...