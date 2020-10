Pagamenti

In una situazione difficile per il Paese , causata in buona parte dal Covid 19, si fa un gran parlare di sistemi informatici per difenderci dai contagi e dei nuovi sistemi per accedere alle banche, agli Enti Pubblici fino ad arrivare non solo alla limitazione del contante, ma alla sua eliminazione. Tutto questo comporta per molti, specie per gli anziani, difficoltà e preoccupazioni e spesse volte con risultati discutibili. Non si tratta di tornare a fatti dei secoli scorsi dove gli operai tessili inglesi boicottavano i telai contro la innovazione, ma sicuramente il tutto dovrebbe avvenire dando la possibilità a tutti i cittadini di accedere a determinati servizi con poche complicazioni. Sto pensando agli anziani abituati a recarsi all'ufficio postale del paese per depositare i pochi risparmi e non certamente in grado di usare i nuovi sistemi informatici che promettono gratuità e velocizzazione dei servizi per poi verificare che nulla è gratuito e che i tempi e la qualità di certi servizi peggiorano. Da una recente trasmissioni RAI e quindi politicamente non sospetta, è emerso che il Giappone è in grado di avere dei buoni risultati sul proprio PIL grazie alla velocizzazione dei loro servizi e alla loro limitata burocrazia. Ad esempio, con il proprio documento di riconoscimento non è più necessario presentare certificati di nascita, il proprio stato famiglia, la propria residenza e la propria posizione fiscale. Inoltre, presentando la propria tessera il datore di lavoro può assumere una persona e il dipendente può decidere se essere pagato settimanalmente, mensilmente o a quindicina e se il pagamento può avvenire con soldi liquidi o attraverso bonifico bancario. Allora è spontaneo chiedersi perché in Italia si vogliono mettere lacci e lacciuoli complicandoci la vita e delegando banche ed aziende a gestire la nostra vita monetaria. Da sottolineare che l'evasione fiscale in Giappone e in altri Paesi dove in l'uso contante è libero non esiste. Credo sia necessario da parte di tutti una maggiore attenzione sull'argomento. Voglio ricordare le tante assemblee sindacali degli anni ottanta quando nelle aziende si volevano convincere i lavoratori ad aprire un conto corrente bancario per il versamento dello stipendio rinunciando al contante e che il tutto sarebbe avvenuto senza costi. La storia sta dimostrando il contrario.

Descrivo brevemente quanto mi è accaduto lunedì 12 ottobre. Mi sono recato all'ufficio postale di Treviso di Via Veronese, per iniziare la procedura per ottenere il codice SPID necessario da Novembre per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione. Fornisco alla impiegata la mia tessera sanitaria e la mia Carta d'Identità elettronica (CIE). Dopo poco mi sento rispondere che l'operazione di identificazione non è possibile perché i dati non corrispondono. In breve: essendo io nato a Cesena che risultava essere in provincia di Forlì (FO) fino al 1998, ma che da quella data è in provincia di Cesena-Forlì (FC), veniva rilevato dal loro sistema informatico una discordanza tale con i miei documenti (dove invece la provincia indicata è tuttora FO (Forlì), da compromettere il prosieguo della operazione. Da notare che la Carta di identità mi è stata rilasciata dal Ministero dell'Interno nel 2019 (dal che si evince che oltre venti anni dopo un atto della Pubblica Amministrazione, lo stesso Ministero riporta un dato palesemente errato). Inoltre, e comunque, in tutti questi anni ho avuto modo di accedere ripetutamente ai servizi della Pubblica Amministrazione e mai ho avuto problemi di alcun genere. Richiedo di fare un controllo ulteriore perché la cosa mi risulta inverosimile. La risposta è ancora sbrigativamente negativa. Faccio presente all'impiegata che il problema non è ovviamente mio e la prego di risolvere la cosa. Mi viene risposto che essendoci questa discordanza loro non possono procedere. Le lascio immaginare il mio stupore. In quel momento arriva un altro impiegato che testualmente mi dice: Anche se lei resta qui tutto il giorno non la serviamo; si rivolga a un altro provider e se ne vada. Tono e atteggiamento erano incivili, arroganti e maleducati. Esco senza profferire parola, disgustato dal modo con cui sono stato trattato e incredulo per il fatto in sé. Proprio perché incredulo, vado all'ufficio postale di Silea che in un minuto trovano la corrispondenza esatta della provincia ed eseguono la operazione. Anzi l'impiegato si scusa ripetutamente per la lungaggine del terminale (non era certo colpa sua, anzi) a completare l'operazione. I due uffici distano circa 4 chilometri, le due operazioni sono state effettuate a meno di mezz'ora l'una dall'altra e, ovviamente, il sistema informatico è il medesimo. Mi limito solo a richiamare la differenza tra suddito e cittadino.

Mi sono stupita che non sia stata ripresa con la dovuta attenzione dalla stampa in generale la notizia secondo cui i giornalisti, non so se tutti o solo quelli televisivi, per fare il proprio lavoro davanti a palazzo Chigi debbano chiedere un accredito al locale Commissariato di Polizia. Una volta ottenuto il quale non possono però spostarsi da una postazione fissa. Francamente non capisco la ratio di queste limitazioni alla libertà dei cronisti, a meno che il morbo della caccia al giornalista, diffuso in molti Paesi del mondo approfittando dell'epidemia da Covid-19, abbia contagiato anche i nostri politici. Mi auguro che l'Ordine dei giornalisti prenda posizione contro questa vera e propria vessazione. Palazzo Chigi non è il Palazzo d'Inverno, e Giuseppe Conte non è lo Zar.

Forse sbaglierò, ma credo che per essere un buon politico e per guidare un Paese bisogna conoscere bene la storia, del proprio Stato e quella degli altri Stati. Ciò può guidare e aiutare per avere una visione particolare e d'insieme e per non procedere alla cieca, per soli tentativi. Il passato non è acqua ma esperienza, cultura e vita vissuta.

