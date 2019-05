CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MUSICATREVISO (SDV) Un viaggio nell'anima attraverso la musica. Il musicista trevigiano Roberto Benetton, sensibile ed appassionato interprete, presenta oggi alle 18, alla Lovat di Villorba, il suo nuovo album Il viaggio, primo volume di una trilogia, intitolata Vibrazioni dell'anima. «Questo primo cd rappresenta in realtà un viaggio emozionale, dove il viaggio più grande è quello della nostra vita, verso la profondità di noi stessi, con chitarra classica in solo - spiega - La musica per me è una via che porta fino alle profondità più...