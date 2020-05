Una maratona di spettacoli dedicata alla Festa dei lavoratori. È la proposta che i teatri stabili del Nordest lanciano per il lungo weekend del Primo Maggio in versione lockdown. Da oggi fino a domenica i palcoscenici virtuali unificati dei Teatri Stabili del Veneto, di Bolzano e del Friuli Venezia Giulia e il Teatro Sloveno di Trieste restituiscono una programmazione focalizzata su racconti popolari di miseria e alienazione, sogni di benessere, memorie di movimenti operai, storie di emigrazione economiche, di donne protagoniste marginali dell'Italia delle badanti. Una maratona di eventi in streaming sui rispettivi canali YouTube con momenti di teatro civile. Ad aprire la maratona questa sera alle 20 - è Bolzano con Acciaierie, uno spettacolo dedicato a un capitolo fondamentale della storia dell'Alto Adige. Scritto sulla base di fonti storiche scritte e orali da Antonio Caldonazzi, Sandro Ottoni e Andrea Castelli, il lavoro ripercorre le fasi salienti della colonizzazione di Bolzano ad opera degli italiani attraverso le vicende dello stabilimento delle Acciaierie, dal fascismo alle lotte operaie degli anni Sessanta. Nel testo frammenti di vita quotidiana sono animati da situazioni comiche e drammatiche. Sabato 2 maggio torna sulla scena virtuale Fabbrica, un racconto corale su un secolo di storia operaia italiana prodotto dallo Stabile del Veneto. A partire dal testo di Ascanio Celestini (nella foto), con le musiche di Giovanna Marini, il testo è interpretato dagli allievi attori della Scuola Teatrale d'Eccellenza diretti da Sandra Mangini. È il racconto epico di una vicenda di uomini e di donne, di vita e di morte, di amore, orgoglio e condanna. Domenica 3 maggio doppio turno di spettacoli con una lettura inedita di Amleto in un'ambientazione dark e rock a cura del regista e coreografo Matja Fari proposto con sottotitoli in italiano dal Teatro Sloveno di Trieste dalle 18, e con Sindrome italiana, co-produzione del Rossetti online dalle 20. La scrittura di Lucia Calamaro e il talento di Manuela Mandracchia, Sandra Toffolatti e Mariàngeles Torres. La stagione Una stagione sul sofà continua nel weekend e in settimana con la rassegna di fiabe e racconti, i laboratori, le video-letture di romanzi, un Poetry Slam e l'appuntamento con la fiaba della buonanotte.

Giambattista Marchetto

