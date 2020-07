Continuano i concerti di Musei d'Estate 2020, appuntamento fisso del giovedì nel cartellone delle manifestazioni che accompagnano l'estate trevigiana. Domani alle 21, nel chiostro di Santa Caterina, si preannuncia un nuovo tutto esaurito con Chorando Brazil, che vede il ritorno, dopo l'acclamata esibizione dello scorso anno, di Vittorio Sabelli al clarinetto e Marco Molino alla marimba. Lo Choro costituisce l'antecedente storico e la struttura portante di tutta la grande musica popolare brasiliana: nasce nei sobborghi di Rio de Janeiro a fine 800, quando i suonatori di musica popolare cominciarono ad eseguire, in forma brasilianizzata e con forte influenza dei ritmi di origine africana, il repertorio di danze che erano in voga nei salotti europei, come il valzer, lo scottish e la polka. Da allora, l'universo musicale dello Choro ha sempre abbracciato diversi ritmi e stili influenzando in maniera determinante lo sviluppo del samba e della bossa-nova. Il valore dello Choro si riscontra chiaramente nell'opera di artisti quali Joao Gilberto, Tom Jobim, Egberto Gismonti. Il concerto del duo Chorando Brazil è improntato maggiormente sull'opera di Pixinguinha, senza dubbio il maggiore esponente dello Choro. La sua opera esprime a fondo la cultura e l'anima brasiliana, attraverso il ritmo allegro e le melodie virtuosistiche e acrobatiche che si contrappongono in maniera netta a melodie intime di rara bellezza. È proprio questo l'intento di Chorando Brazil: riportare alla luce e far conoscere quella che è l'anima della vera musica brasiliana, ripercorrendo le strade di musicisti e compositori brasiliani con una formazione atipica, che si presta a esprimere in maniera personale e unica i brani che hanno fatto conoscere la musica brasiliana al mondo intero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA