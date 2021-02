LA TRASFORMAZIONE

C'era una volta

l'isola di Murano

C'era una volta...

Spettabile direttore,

Seguo con interesse il viaggio nei sestieri domenicale. Quand'ero bambina, la nonna recitava: poareti quei che se trovarà co i zovani comandarà e e boteghe se tocarà. Le invio pertanto un'immagine scattata a Murano di un breve tratto di fondamenta Manin (l'apparente curvatura è dovuta al formato panoramico) in cui ho segnato i negozi che ricordo. Oggi sono quasi tutti negozi di vetri.

Cordialmente

G. Vianello

Murano

SANITA'

Le vaccinazioni

degli anziani

Una volta si diceva: A pensar male. Io sono dello stesso avviso in tema di vaccini agli anziani.

Ho il dubbio che nello stilare le graduatorie si sia voluto privilegiare i meno anziani (1941) anche per un tacito accordo con l'Inps. Infatti le statistiche sulla vita media delle persone ci dicono che la probabilità di morte è inversamente proporzionale all'età, e questo è tristemente avverato in questo momento di pandemia: gli anziani più anziani toglieranno il disturbo prima degli altri anziani.

Risultato: resteranno disponibili i vaccini non utilizzati per i defunti, che smetteranno anche di lucrare la pensione, e. io avrò peccato!!!!!!!!!!!!!

Giuseppe V.

Mestre

