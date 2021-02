LA RASSEGNA

(p.b.) La commedia musicale Sconcertate sarà trasmessa online domani alle 21 per la rassegna Mi ripiglio a Teatro promossa dal Teatro Goldoni Bagnoli e Febo Teatro. In scena le complicazioni burocratiche della vita degli artisti accompagnate dalle musiche di Vivaldi a cappella. La storia parla di un concerto su brani del celebre compositore e violinista veneziano, cinque musiciste internazionali, una addetta alle pulizie appassionata di rock e una esecuzione delle Quattro Stagioni senza strumenti ma con solo l'uso delle voci.

«Un'occasione in più di mettere in luce le difficoltà che affrontano quotidianamente coloro che in Italia vogliono fare del teatro e dello spettacolo la propria professione - spiegano le protagoniste Claudia Bellemo, Elena Nico, Rossana Mantese, Alessandra Quattrini e Silvia De Bastiani della compagnia Gesti per Niente - Abbiamo dovuto superare negli anni tanti ostacoli, ma quello del Covid è stato certamente il periodo più difficile. Noi resistiamo a tutti i costi, ma non ci dispiacerebbe che anche con questo spettacolo potessimo stimolare un dibattito su come semplificare la vita a chi organizza spettacoli, a partire dalla gestione dei permessi e dalla Siae fino a all'utilizzo di suolo pubblico».

Biglietti su www.feboteatro.it (8 euro, di cui 2 devoluti alla Braccio di Ferro onlus che opera all'ospedale pediatrico di Padova); con 3 ticket acquistati si ha un Biglietto d'Oro da donare a chi si vuole.

