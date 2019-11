CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RASSEGNAMESTRE Oum, la bella cantante ambasciatrice della cultura marocchina, torna ad esibirsi, questo pomeriggio alle 18, all'auditorium del Centro Culturale Candiani, sul palco del quale era già stata molto apprezzata, nell'ambito della rassegna di sonorità dal mondo Candiani Groove.Oum El Ghait Benessahraoui, per tutti Oum, classe 1978, questa volta verrà a presentare il nuovo album Daba. Oum non canta una musica strettamente marocchina o magrebina, ma come altre prima di lei (perché il Marocco, per quanto riguarda la musica, è...