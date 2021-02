LA PROPOSTA

(p.b.) Le immagini del più grande concorso fotografico al mondo dedicato all'avventura e agli sport d'azione, il Red Bull Illume, saranno esposte da lunedì a giovedì della prossima settimana all'Ipercity di Albignasego. L'appuntamento padovano sarà l'unico in Italia del tour internazionale per la prima parte di quest'anno.

Giunto alla sua quinta edizione, il contest internazionale ha selezionato le immagini più incredibili e adrenaliniche relative a discipline soprattutto estreme. Tra i 59.551 scatti inviati da tutto il mondo nel 2019 all'Image Quest promossa del noto energy drink, una giuria di photo editor internazionali ed esperti digitali ha selezionato i primi 60 finalisti. Dopo la cerimonia al Lumen, Museo della fotografia di montagna di Plan de Corones sulle Dolomiti, in cui sono state premiate le foto vincitrici del Red Bull Illume Image Quest 2019 (suddivise per le 11 categorie in concorso, tra i quali sono stati scelti gli 11 vincitori di categoria e un vincitore assoluto), le migliori istantanee hanno viaggiato in capitali e centri culturali di tre continenti durante il Red Bull Illume Exhibit Tour e approdano ora a Padova.

Presentate su grandi lightbox di 2x2m e visitabili a ingresso libero negli orari di apertura del centro commerciale, le foto creative e accattivanti raccontano anche la passione, lo stile di vita e la cultura dei migliori professionisti di questo settore. Tra loro il vincitore assoluto, Ben Thouard, che ha immortalato l'atleta Ace Buchan mentre surfa un'onda gigantesca nelle acque di Teahupo'o a Tahiti nella Polinesia francese.

