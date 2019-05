L'INCONTRO VENEZIA Venezia è una donna immersa nell'acqua dal volto dell'attrice

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCONTROVENEZIA Venezia è una donna immersa nell'acqua dal volto dell'attrice Kasia Smutniak. È l'opera video di cinque minuti dal titolo Venetika realizzata per il Padiglione Venezia dal regista Ferzan Özpetek, chiamato alla Biennale d'Arte per la prima volta in veste d'artista. Nuova avventura dunque per il regista de Le fate ignoranti, a cui il MoMA nel 2008 ha dedicato una retrospettiva con la proiezione di tutti i suoi film. «Quella è stata una celebrazione bellissima, ma lì non rischiavo, non avevo creato niente di nuovo»...