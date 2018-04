L'Europa sulla diga, atteso il presidente Tajani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani potrebbe essere la prima autorità comunitaria a salire al Vajont in forma ufficiale. La conferma è giunta giovedì sera a Spilimbergo durante la visita ufficiale di Tajani alla scuola del mosaico. Nel corso di un briefing a margine della cerimonia, il presidente ha incontrato il senatore Franco Dal Mas, l'ex sindaco della cittadina Renzo Francesconi e il consigliere comunale di Vajont Fabiano Filippin. Quest'ultimo si è attivato mesi fa con Bruxelles per avere Tajani in zona durante le...