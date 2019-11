L'atteso trio del batterista Steve Gadd

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOSAN DONA' La leggenda della batteria Steve Gadd con il sassofonista Michael Blicher, che ha vinto due volte il Danish Grammy, e Dan Hemmer, uno fra i più grandi organisti al mondo, insieme in concerto. Basta sapere questo per capire che l'appuntamento di oggi alle 21 al Revolver Club di San Donà di Piave, a cura dell'Associazione Culturale Blues In Villa, Revolver Club e ArteRitmi, ha un certo peso.L'eccezionale trio ha unito le proprie forze nel 2014 per celebrare l'amore condiviso per l'organo Hammond, ha suonato in più di...