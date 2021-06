Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'APPUNTAMENTOSILEA Un omaggio ad Astor Piazzolla a cento anni dalla nascita per la nona edizione del Concerto del Solstizio 2021, in programma all'alba di sabato 19 giugno (inizio dalle ore 5.30), nell'area verde accanto alla centrale elettrica in via Alzaia a Silea. Protagonista un trio veneto di recente formazione, il Tragos de Tango, che il chitarrista jazz Lino Brotto ha creato insieme a Daniele Vianello (contrabbasso) e Walter Lucherini...