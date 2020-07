L'APPUNTAMENTO

CONEGLIANO Dalla finestra di casa scorge il Chiostro di San Francesco. Ed è proprio qui che il 22 luglio, alle 21.30, approderà in anteprima il suo nuovo film Il Grande passo, storia dolceamara di razzi e di allunaggi con Stefano Fresi e Giuseppe Battiston (compagno di avventure in Finchè c'è prosecco c'è speranza) «che non significa soltanto mirare alla Luna, ma anche sfidare il mondo». Antonio Padovan si prepara ad un'estate fatta di grandi passi. Dopo il premio conquistato dai suoi protagonisti, migliori attori al Torino Film Festival, il regista coneglianese è pronto a muoversi in tour per presentare al pubblico la sua sorridente favola moderna che parla di sogni e ripartenze. Una storia che verrà lanciata da un campo-base fortemente bisognoso di un volo e di un allunaggio, la città di Bergamo, proprio il 20 luglio: «Ci tenevo fosse Bergamo - spiega Padovan - a diventare icona di ripartenza proprio a distanza di mezzo secolo dal primo passo sulla Luna».

Due giorni dopo, il ritorno a casa, nel Chiostro di San Francesco, a Conegliano, per inaugurare la rassegna Cinema sotto le stelle: «Ho sempre immaginato di poter vedere proiettato il mio film all'ex convento, sotto la luna e le stelle. Abbiamo già cento persone in lista di attesa - confessa Padovan - il 2 agosto saremo anche all'arena Hesperia di Castelfranco, poi andremo a Verona, Padova, Udine, Vicenza, ma le date si stanno ancora aggiungendo. Appena riapre il multisala Cinergia di Conegliano arriveremo anche lì. Non posso mancare. Conegliano ha sostenuto con forza il mio primo film Finché c'è prosecco c'è speranza, sono in debito con la mia città. E voglio ringraziarla».

Insieme a produttori e distributori, Padovan ha deciso di non proporre Il grande passo in streaming durante il lockdown, ma di aspettare i cinema, proponendo così un tour di anteprime estive nelle arene in attesa dell'uscita ufficiale in sala il 20 agosto. «Uscire fisicamente in sala, d'altronde, è stato fin da subito un obiettivo da raggiungere e perseguire con determinazione - dice - per amore del pubblico e del grande schermo».

Prodotto da Ipotesi Cinema e Stemal Entertainment con Rai Cinema e distribuito da Tucker Film e Parthenos, Il grande passo unisce per la prima volta il Nordest di Giuseppe Battiston e la Roma di Stefano Fresi. Due fratelli cinematografici che, al di là delle apparenze, non potrebbero essere più diversi: l'impetuoso e geniale Dario (Battiston), ossessionato dall'idea di raggiungere la luna a bordo di un razzo, e il placido Mario (Fresi), che gestisce un negozio di ferramenta nella capitale. Tutto funziona bene, finché le loro strade non s'incrociano in quel Polesine tanto caro a Mazzacurati nel quale confluiscono anche personaggi strani, come Roberto Citran, Vitaliano Trevisan, Teco Celio, Camilla Filippi. «Cercavo una storia un po' donchisciottesca, con un personaggio che avesse un sogno impossibile. Mi piacciono i film dove i protagonisti falliscono ma continuano a provarci. Raccontando questa storia ho voluto rendere omaggio a due mondi del cinema che amo e che vivono dentro di me. Quello americano, un po' infantile e sentimentalista, con cui sono cresciuto da bambino: il cinema di sognatori come Steven Spielberg. E quello silenzioso e sincero, il cinema della mia terra, creato da artigiani come Carlo Mazzacurati. Questi due mondi s'incontrano e si scontrano in una storia che parla del sogno di andare sulla luna, e di due fratelli che imparano a conoscersi».

Chiara Pavan

