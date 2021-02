L'ACCORDO

VENEZIA «Trasformare in museo una sede cinquecentesca della Guardia di Finanza restituisce ai cittadini uno spazio di legalità tanto ricco di opere e ambienti ospitali e altrettanto percepito come chiuso».

Il generale Giovanni Mainolfi, comandante regionale della Guardia di finanza, ha sottoscritto ieri il protocollo d'intesa con Daniele Ferrara, direttore regionale dei musei nel Veneto. Il documento, firmato congiuntamente a palazzo Corner Mocenigo, ha ufficialmente inaugurato un nuovo volto della già sezione distaccata del museo storico della guardia di finanza.

«Diffondere cultura è un atto di grande rilievo, ancora di più nella prospettiva della post pandemia. Farlo a partire dal patrimonio culturale di città d'arte come Venezia e del Veneto è dovere anche delle istituzioni spiega il generale Mainolfi, che intende scardinare una certa idea di caserma Nel nostro piccolo contribuiamo con gli spazi di cui disponiamo alla crescita e al benessere del paese, dando visibilità alle opere dei nostri musei regionali. Le sale del palazzo prosegue il generale - ospiteranno così iniziative di studio, ricerca, conservazione, ma ancora eventi, mostre tematiche, incontri e convegni programmati, proponendo al pubblico materiale alle volte inedito o di archivio».

Entusiasta della sinergia sancita anche Daniele Ferrara.

«A Venezia nasce un nuovo museo. Un tassello prezioso per la cittadinanza, un'occasione in più per diventare consapevoli del patrimonio culturale che ci circonda. La nostra identità artistica aggiunge il direttore regionale dei musei veneti - non è esclusivamente estetica. É rilevante anche il suo ruolo sociale, ulteriormente esaltato in un luogo come palazzo Corner Mocenigo. La rete che questo protocollo instaura rappresenta la società civile, valorizzazione il portato». Accedere alla struttura è semplice. Basta prenotare l'orario d'ingresso tramite un'applicazione a giorni attiva e godere così delle meraviglie della dimora storica e di quanto esporrà già presenti al pian terreno alcuni pezzi del Museo nazionale atestino di Este. Oltre alle iniziative in programma per i 1600 anni di Venezia ricordate dalla presidente del consiglio comunale, la dottoressa Ermelinda Damiano, ci sarà anche un'interessante mostra archeologica in sei sezioni sulle palafitte. La stessa strumentazione di ricerca messa in campo grazie a questa neonata collaborazione permette infatti di concludere ricerche altrimenti complesse da terminare.

«La firma di oggi ha già dato dei frutti in questi mesi ricorda la dottoressa Federica Gonzato, che oltre al Museo atestino dirige anche l'archeologico nazionale di Verona sapere di poter contare nelle istituzioni è fondamentale. In questo caso, il supporto del nucleo subacqueo è stato essenziale per gli studi condotti».

Obiettivo delle parti è quindi spendersi, ciascuno nel proprio ambito, per valorizzare, tutelare e rendere fruibile al pubblico quanto di prezioso è custodito in città, senza rischiare di svenderlo o screditarlo al pubblico.

