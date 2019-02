In crisi tra casa e lavoro sindacalista in difficoltà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il sindacalista Olivier combatte nella sua fabbrica di distribuzione on line contro le azioni dei dirigenti, che usano il personale in modo spesso disumano. Ma un giorno la sua quiete familiare viene scossa dalla fuga della moglie, che si allontana da casa senza lasciare traccia, nonostante la coppia abbia due bambini piccoli. Le poche ricerche non danno esito. E l'assenza diventa un fatto normale, anche se la vita di Olivier subisce un colpo difficilmente superabile. Al di là delle Alpi, la Francia cinematografica sembra più sensibile nel...