Il prof cambia scuola e scopre che è bello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Un esigente professore di un prestigioso liceo parigino viene sbattuto in periferia per insegnare in una scuola difficile che lo costringerà a mettersi in gioco, a confrontarsi con i limiti del sistema educativo e con i propri pregiudizi. Per il suo primo lungometraggio Oliver Ayache-Vidal ha studiato da vicino il liceo Barbara de Stains di Parigi, osservando per due anni una turbolenta e vitale scolaresca, lontana dall'immaginario collettivo delle banlieue. Deciso ad avvicinarsi il più possibile alla realtà e scrutando con rigore le...