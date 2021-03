Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL MUSEOMESTRE Non potevano scegliere modo migliore per dimostrare che, a dispetto delle critiche, l'M9 è vivo e vuole crescere. La Foresta M9 - la mostra-installazione con quasi 600 alberi allestita al terzo piano del Museo del Novecento - è una botta di vita che, si spera, possa essere visitata non appena si uscirà dalla zona rossa. «Ci sono 565 alberi di 22 essenze diverse, arrivati due giorni fa e che hanno già iniziato a gemmare o...