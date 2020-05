CINEMA

Un Ulisse feltrino per il Festival del Cinema Patologico. È il protagonista di Affittasi vita che porta due volte Il regista feltrino Stefano Usardi sul podio della IX edizione del Festival internazionale del Cinema Patologico di Roma. Dopo decine di migliaia di collegamenti online, il premio fondato da Dario d'Ambrosi (e seguito da molti personaggi dello spettacolo come Claudia Gerini, Paola Cortellesi, Alessandro Roja, Sebastiano Somma) è giunto nei giorni scorsi il verdetto che premia il quarantaduenne feltrino sia come miglior film sia come miglior sceneggiatura.

UNA STORIA VENETA

Affittasi vita è la storia di un artista in piena crisi creativa che si ritrova solo, senza fidanzata e stravaganti vicini di casa. Il fil è stato girato tra Trieste, Valdobbiadene e ha come protagonisti Massimiliano Varrese, Luisa Maneri, Francesco Migliaccio, Valentina Melis, Giulio Cancelli, Giovanni Morassuti. A proclamare il successo di Usardi una giuria composta da attori diversamente abili della Compagnia stabile del Teatro patologico nata con la collaborazione dell'Università di Tor Vergata a Roma. «Il protagonista - si dice nella motivazione - per una serie di eventi, si ritrova per strada e senza più punti di riferimento. E senza una precisa identità. Ma nonostante lo smarrimento iniziale, scopre che invece questa può essere un'opportunità per sperimentare diverse esperienze, diverse vite. E come un moderno Ulisse, va alla ricerca della sua Itaca». Felice dopo il risultato raggiunto il regista feltrino; «È stato un piacere lavorare con questi attori - dice - Il protagonista ha saputo cambiare il suo modo di essere: da confuso, introverso (ai limiti dell'autismo) e talvolta nevrotico a determinato a solare e aperto alla vita. Anche la sceneggiatura e la regia mi sono piaciute molto. Questo riconoscimento mi stimola a nuovi progetti. Dedico questo film a tutti coloro che sono in ansia in questo periodo così delicato».

TANTI PROGETTI FUTURI

Usardi, tre lauree magistrali in Arte, Cinema e Filosofia e un dottorato di ricerca su Michelangelo Antonioni, ha scelto poi la passione per il cinema. «Ho cominciato con un piccolo film autoprodotto nel 2011- spiega - Poi ho lavorato con Sergio Fiorentini, nel suo ultimo film,Il Mio Giorno (2015), premiato al festival di Imperia. Nel 2017 è uscito Luigo, storia particolare e ora Affittasi Vita. Mi piace lavorare con gli attori che conosco perché siamo tutti parte di un viaggio di ricerca che stiamo affrontando, viviamo nel cinema e di cinema ed è la cosa che ci tiene al mondo. Cerchiamo nuove forme per realizzare un lungometraggio». A breve uscirà il documentario L'immagine assente sul giro del mondo che Stefano Usardi ha fatto la scorsa estate a bordo di un aereo cargo e di ogni altro mezzo di trasporto in giro per il mondo. Tra gli altri progetti anche un lavoro su alcuni grandi attori del cinema italiano come Roberto Herlitzka e Stefano Scandaletti.

Laura Cenni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

