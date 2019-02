Il lupo perde il pelo al Teatro Duomo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

È in programma nel fine settimana il terzo appuntamento con il teatro amatoriale della rassegna Incontriamoci a Teatro, organizzata dal Comitato provinciale di Rovigo della Fita, in collaborazione con la Parrocchia del Duomo. Domani alle 21 e domenica alle 16.30 salirà sul palco del teatro Duomo la Compagnia Convivium di Concadirame per rappresentare Il lupo perde il pelo di Ray Cooney (regia della compagnia).È l'emblematica vicenda di Mario Rossi, tassista, felicemente sposato da vent'anni con due donne contemporaneamente.Mario ha due...