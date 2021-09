Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CARTELLONEUna leggenda vivente del pianismo mondiale, Maurizio Pollini si esibirà in concerto a Pordenone dando il via alla nuova stagione del Teatro Verdi. Un maestro indiscusso (80 anni a gennaio), Pollini si esibirà in un recital (lunedì 11 ottobre, ore 20.30) con in programma i 3 Klavierstücke op. 11 e i 6 Kleine Klavierstücke op. 19 di Arnold Schönberg e la Sonata n.29 op. 106 la Hammerklavier di Beethoven (biglietti fuori...