VENEZIANei 180 giorni di questo libro c'è tutto: il dolore, la speranza, l'amicizia, l'amore ferito, l'essere figlia e madre, il rapporto con Dio, la vita che si rigenera, gemma. L'autrice è Manuela Campalto, al suo primo romanzo pubblicato da Kolbe Publishing House, molto conosciuta a Mestre perché da 25 anni si occupa di associazionismo e progetti di educazione alla solidarietà per le giovani generazioni. Appassionata di scrittura ha composto numerosi racconti per bambini e testi poetici, che sono diventati spesso spettacoli teatrali a fini benefici. Centottanta giorni nasce da un'esperienza di malattia con il cancro, ma non è un'autobiografia. Manuela Campalto ha un percorso di sofferenza, che ha previsto lunghi periodi di isolamento, trascorsi un po' in ospedale, un po' in una vecchia casa di famiglia. In questa dimensione di solitudine ha iniziato a scrivere, per poi ritrovare la sua espressività in un corso di scrittura creativa. Nell'estate del 2018 è nato il libro, uscito nel maggio 2019. Non è la mia vita - racconta Manuela Campalto - ma una storia di tutti, speranza, sconfitte, vittorie, ricostruzione, rinascita e ripartenza. E' quella di Emma, giovane donna a cui viene diagnosticato il cancro, ma presa dallo smarrimento della notizia, lascia passare centottanta giorni, il massimo dell'assenza dal lavoro, dopo i quali perde il posto. E' una narrazione poetica, dove il suo racconto si intreccia a quello delle pareti di casa, che rivelano gli umori in una sovrapposizione tra l'oggetto descritto e ciò che rivela. All'interno ci sono tanti personaggi: la casa diventa lo spazio per la costruzione della rete di Emma, l'ampliamento delle sue relazioni, la salute ritrovata. Una storia poetica, che si è presa a cuore la cooperativa Barbamoccolo, e da cui è nato uno spettacolo con lo stesso titolo del libro, interpretato dagli attori Matteo Campagnol e Cecilia Prosperi, per la regia di Alberto Barutti. La scenografia è rappresentata dall' Albero della vita di Klimt, luogo simbolico dove si ricostruiscono le relazioni tra cielo e terra, e una vecchia credenza che fa riferimento alla cucina della nonna, a oggetti familiari. Entrare - osserva Manuela Campalto - all'interno del nostro dolore, ci rende sensibili a sentire la sofferenza dell'altro. La narrazione della nostra ricerca interiore è legata a quella di molti.

Filomena Spolaor

© RIPRODUZIONE RISERVATA

