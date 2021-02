LA RICORRENZA

Si dovrà attendere ancora qualche tempo per conoscere l'esito della ricerca, che coinvolge anche l'università di Padova con il Museo antropologico, sui resti trovati all'interno del Duomo di Fontaniva nella tomba del Beato Bertrando d'Orenga. È il patrono della cittadina dell'Alta Padovana del quale quest'anno ricorrono gli 800 anni dalla morte, per il cui anniversario è stato indetto un Giubileo che unisce fede a cultura, viste le tante iniziative organizzate dal laborioso Comitato che si è costituito sotto la guida del parroco don Andrea Mazzon.

Proprio la ricerca storica su quanto trovato nella tomba, che comprende anche la riproduzione in tre dimensioni del volto del Beato, è una delle prime azioni che fanno parte dell'articolato programma delle celebrazioni. Il Giubileo sarà aperto domenica 7 marzo dal vescovo di Vicenza Beniamino Pizziol della cui diocesi fa parte Fontaniva. Lo farà con una messa solenne trasmessa anche via internet, quindi a distanza, in ottemperanza alle disposizioni anti-contagio. Oltre alla ricerca scientifica, è stato realizzato il calendario 2021 dedicato al Beato con numerose notizie sulla sua figura, pellegrino di una famiglia nobile di origine germanica, mentre per tutti gli studenti delle scuole elementari e medie della provincia è stato lanciato un concorso legato a una ricerca storica sul patrono di Fontaniva.

IN ODORE DI SANTITÁ

Domani, alle 20.30 nel Duomo, la conferenza sul tema Il Beato Bertrando tra storia, tradizione e devozione, in merito all'indagine sulle reliquie del Beato. Relatore sarà il professore Ugo Silvello, fontanivese, già dirigente scolastico, vice presidente del gruppo storico archeologico Archeo Medio Brenta. «Contavamo in questo contesto - spiega Silvello, componente del Comitato giubilare - di poter dare l'esito degli studi. Invece sono ancora in corso, ma non appena terminati ne daremo trattazione. Nell'incontro illustreremo il percorso in essere come pure i dati storici certi sul Patrono che si incrociano con la parte spirituale. Bertrando morì a Fontaniva in odore di santità e con grande venerazione da parte dei fontanivesi che, già dopo circa 40 anni dalla sua morte, gli avevano intitolato la chiesa del paese».

Sono in fase di allestimento anche una mostra dedicata all'iconografia del Beato e un mini itinerario per un pellegrinaggio locale nei luoghi del Beato, la valorizzazione del capitello del Beato e la sua straordinaria storia su come è nato, il restauro di un affresco del Beato, ed ancora, incontri e materiale storico da divulgare al pubblico.

È stato inoltre creato il particolare profilo facebook Beato Bertrando 2021 Giubileo per dare la massima informazione sugli eventi. Eventi alcuni dei quali sono in essere da tempo come il tradizionale Dolce del Beato che si può acquistare solo la prima domenica di marzo e la terza di ottobre, il cui ricavato andrà interamente in beneficenza.

Michelangelo Cecchetto

