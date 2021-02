MUSICA

VENEZIA(r.pe) Finora la video-lezione più cliccata è quella sulla Nona di Beethoven; a seguire la Jupiter di Mozart e la Sinfonia degli addii di Haydn, che precede la Patetica di Cajkovskij e il Requiem di Schnittke. Sei lezioni-concerto (la Nona di Beethoven ne prevede due) sono state caricate sul canale YouTube e piattaforme web del Teatro La Fenice: occasione per approfondire repertori sinfonici, interpretati per la fruizione in streaming da Orchestra e Coro del Teatro La Fenice, con la direzione di famosi maestri, Myung-Whun Chung, Mario Brunello, Markus Stenz, Claudio Marino Moretti, John Axelrod. Valore aggiunto, il garbato impatto didattico del musicologo Mauro Masiero, che introduce e conclude ciascun video. Preferibile una fruizione cronologica, che restituisce una breve storia del genere sinfonia: come anticipato, con Haydn e Mozart, Beethoven, Cajkovskij, Schnittke. Invitate anche le scuole ad approfittare della possibilità didattica; presenti link per un facile accesso alle lezioni-concerto, attraverso la lavagna interattiva multimediale, e per connessioni domestiche. Le sei lezioni rimarranno inoltre testimonianze, a futura memoria, delle diverse modalità utilizzate durante la pandemia per permettere in sicurezza l'esecuzione dei musicisti: distanziamento, orchestrali in platea, mascherine se necessario. In alcuni casi, giocando per esorcizzare il difficile momento. Un esempio, il finale della Sinfonia degli addii di Haydn diretta da Mario Brunello: a sostituire la graduale uscita degli strumenti, prevista nello spartito dal genio austriaco, grazie a luci poste sui leggii, si osserverà nel buio un toccante crescendo di mascherine.

