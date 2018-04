Eternit Rinnovato il contributo di 200 euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FONTANAFREDDAContributo di 200 euro per lo smaltimento di piccole quantità di amianto contenente eternit. L'amministrazione comunale con il consigliere delegato all'ambiente Pietro Nadin, rinnova anche per l'anno in corso il progetto di salvaguardia ambientale, sensibilizzando la cittadinanza ad un corretto smaltimento di lastre di eternit ed evitando un loro abbandono lungo strade e fossi comunali, come invece si registra troppe volte, con il rinvenimento di piccole discariche anche con materiale contenente amianto. L'eternit tende a...