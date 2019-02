Domenica la Convention dei volontari di Livio Ferrari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Indietro tutta, tra informazione ed economia è il titolo della 31. convention del Centro Francescano di Ascolto. Domenica 3 febbraio al Centro Servizi per il Volontariato in viale Tre Martiri 67, dopo la messa delle 8.30 seguirà un ricco programma di interventi e dibattiti. Il direttore Livio Ferrari introdurrà il tema della giornata. Daniela De Robert, giornalista e caposervizi redazione esteri del Tg2Rai, parlerà di Te la do io l'informazione. Interverrà poi Giulio Cainelli dell'Università di Padova, su Un'economia sempre più lontana...