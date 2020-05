IL PROGETTO

È una vera e propria sfida. Un viaggio intorno al mondo - parafrasando Jules Verne - non in ottanta giorni, ma in 44 città tante quante ospitano un suo lavoro o una sua opera. È l'ultimo progetto di Fabrizio Plessi che, in tempi di emergenza e di quarantena, ha deciso di affidarsi ad Instagram, da oggi e per quarantaquattro puntate, di un minuto ciascuno, nel quale tra opere e progetti, racconterà sul social la sua vita e i suoi lavori. Per seguire il Maestro bisognerà cliccare su plessi.progettidelmondo e all'account fabrizio.plessi dalle ore 19 di oggi per sintonizzarsi per 60 secondi sulla stessa linea dell'artista che, con la sua voce e la musica dell'amico, il compositore Michael Nyman e il coordinamento di Paolo Lucchetta e Riccardo Baggio, svelerà il proprio itinerario artistico e personale.

PURA ARTE

«Racconterò tante parti del mondo - spiega Plessi - In un momento come questo in cui siamo tutti costretti a rimanere a casa in quarantena, sarà un piacere accompagnare gli spettatori in questo viaggio ai quattro angoli del pianeta». S'inizierà oggi con Roma e poi via via si toccheranno i luoghi della presenza di Plessi nel mondo. Da Venezia a New York, da Bombay a Kyoto, per raggiungere idealmente Saragozza, Sarajevo, Colonia, Francoforte, Goa, Fez fino all'Etiopia e al Mali. Un percorso intorno al mondo scandito dalle opere e dalle sue realizzazioni. «Ho preso spunto da un mio libro edito alla fine degli anni Novanta - confessa l'artista - Saranno rappresentate immagini, progetti, schizzi, fotografie, grafici per un racconto attuale e allo stesso tempo poetico. Un viaggio immaginario che è invece, profondamente reale. E tutto grazie alla tecnologia che ci permette di essere qui, su Instagram, e di viaggiare nel mondo e di ritrovare le mie opere e di mostrarle al pubblico. Capirò anche l'effetto di questi spezzoni speciali anche solo contando le visualizzazioni...».

ITINERARIO ARTISTICO

Insomma, sarà anche l'occasione per ammirare le opere di Plessi, maestro universalmente conosciuto e mai domo. «La situazione, ahinoi - riflette - è profondamente cambiata in queste settimane e i social media possono essere l'occasione anche per rimanere in contatto. Nei miei racconti provo proprio questo: uscire da casa e ritrovarsi sia pure virtualmente in giro per il mondo, rivedendo le mie opere e consentendo a tutti di vederle senza assembramenti di sorta visto che oggi quest'ultimi sono proibiti...». È quindi una maniera nuova di vedere le cose, e in qualche modo di coccolare - ci sia consentito il termine - lo spettatore interessato avvicinando anche i più giovani visto che proprio Instagram pare sia il social media preferito dagli adolescenti. «Sono i miei appunti di viaggio - ricorda Plessi - che metto a disposizione di tutti. È vero che inizierò domani, ma alla fine sul mio profilo, sarà possibile vedere questi piccoli spezzoni praticamente sempre, quando se ne avrà voglia, È un modo anche questo per condividere con gli appassionati. Mi permetto di dire che è un lavoro piccolino, ma carico di emozioni».

IL FILMATO

E saranno soprattutto le immagini ad evocare il testo con la voce dell'artista che in qualche modo accompagnerà per mano gli spettatori o - come si conviene a chi frequenta i social network - che si troverà solo inavvertitamente a transitare per l'indirizzo Instagram di Fabrizio Plessi. «Racconterò in forma poetica i luoghi delle mie opere - aggiunge l'artista - in modo da condividerle con più persone possibile. Sarà così l'occasione di stare insieme anche se separati».

Paolo Navarro Dina

