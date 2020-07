LE RASSEGNE

NERVESA Ritorna il cinema all'aperto nello scenario dell'Abbazia di Sant'Eustachio a Nervesa, da venerdì 17 luglio al 14 agosto. Una serie di pellicole che hanno contribuito a fare la storia del cinema, da godere sotto le stelle degustando anche i vini della Giusti Wine abbinati a sfiziosi cicchetti. Inoltre, per i più piccoli, ci sarà una caccia al tesoro, giochi, premi e la visione di un film a loro pensato per trascorrere una giornata speciale in famiglia.

La programmazione, curata da Marco Cadò responsabile dell'Abbazia, si apre venerdì 17 alle 21 con Non siamo angeli di Neil Jordan, la commedia del 1989 con Robert De Niro; il 24 alle 21 Super rapina a Milano di e con Adriano Celentano (Giallo, 1964); sabato 8 agosto dalle 17 caccia al tesoro dell'Abbazia in famiglia con premi per i bambini, al termine alle 18.30 spazio a La Spada nella roccia di Wolfgang Reitherman. Gran finale venerdì 14 agosto alle 21 con un classico del cinema fantasy, Ladyhawke di Richard Donner (1985) con la splendida Michelle Pfeiffer e Rutger Hauer. (prenotazione obbligatoria via e-mail info@abbaziasanteustachio.com o 320/2696169).

IN PIAZZA TOBAGI

La famiglia, i giovani e il lavoro sono i temi che faranno da sfondo alla rassegna Cinema sotto le stelle organizzata dal Comune di San Biagio di Callalta, in collaborazione con Cinemoving. Alle proiezioni, in programma venerdì 17, 24 e 31 luglio, in piazza Tobagi (alle 21) si potrà partecipare gratuitamente solo su prenotazione (tel. 3355257312).

LA COMMEDIA

Si inizia venerdì 17 luglio con il film 10 giorni senza mamma di Alessandro Genovesi, una commedia sulla famiglia alle prese con la partenza improvvisa della mamma che lascia per dieci giorni i figli in mano al padre (Fabio De Luigi) fino ad allora praticamente assente. Venerdì 24 luglio Ritorno in Borgogna di Cédric Klapisch con tre giovani che si trovano a dover salvare ciò che c'è di positivo nella tradizione. Il 31 luglio ecco Made in Italy dove Luciano Ligabue affronta il trascorrere delle stagioni con grande onestà e schiettezza offrendo molti spunti di riflessione.

IN CITTÀ

Cinema e Teatri nei quartieri approda oggi alle 21 a Santa Bona, parrocchia Immacolata con la commedia Benvenuti al Sud di Luca Miniero con Claudio Bisio e Angela Finocchiaro, inserito nell'ambito del Festival Santa Ebbasta, che alle 20 propone anche un aperitivo con le istituzioni: presenti il sindaco Conte, il vice De Checchi e alcuni amministratori regionali. Modera il giornalista Mattia Zanardo.

Michele Miriade

© RIPRODUZIONE RISERVATA

