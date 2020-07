CINEMA

Oggi serata speciale al Cinema sotto le stelle in arena Calderari in collaborazione con CaiSezione Pordenone.

Alle 21.30 va in scena Manaslu La montagna delle anime, la biografia di uno dei più grandi alpinisti del nostro tempo, alternando filmati d'archivio a scene ricostruite con attori. Tra gli interpreti lo stesso Hans Kammerlander, che dopo ventisei anni dalla salita al Manaslu, affronta la drammatica vicenda che ha portato alla scomparsa di due dei suoi amici. «Non ho mai percepito il valore della vita stando seduto sul divano - dichiara lo scalatore -. Solo rischiando di perdere la vita, ne ho potuto conoscere il valore».

Intraprendenza, tenacia, spirito d'avventura e fame di adrenalina, queste le caratteristiche di Kammerlander che risultano ben evidenti nel dialogo con Werner Herzog, parentesi toccante all'interno del documentario di Gerald Salmina. Scalatore, guida alpina, maestro di sci, nato a Campo Tures (Bolzano) nel 1956, Hans Kammerlander è un recordman di scalate su cime oltre gli ottomila metri. Compagno di Messner nel 1984 salì di seguito due Ottomila (Gasherbrum I e II). Questo lungometraggio ripercorre la storia della sua vita, i successi e le tragedie che ha vissuto, come la drammatica scalata del 1991 sul Manaslu dove persero la vita due suoi compagni. In caso di pioggia la proiezione sarà spostata lo stesso giorno alla stessa ora - a Cinemazero.

