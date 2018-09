Animali e guerre nelle pagine di Nik the King

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Solitamente da SandCastle Blues Rock Train&DolomitipalcO arrivano notizie di esibizioni musicali, ma per una volta è un libro a tenere banco. Il titolo è Mi chiamavano Selva... Selva di Tarnova, l'autore è Nik the King, un musicista habituée degli appuntamenti organizzati da SandCastle. Il volume «è reperibile su internet o nelle principali librerie delle Dolomiti bellunesi», è annunciato nel comunicato ufficiale in cui si spiega anche della particolarità di un lavoro che si presenta con una «copertina ingiallita dal tempo su cui...