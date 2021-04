Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(ef) Un nuovo sito web con audioguida e virtual tour integrato: la Gypsoteca canoviana vince il premio di Fondazione Italia Patria della Bellezza e si vedrà assegnato un premio di 30mila euro. La Fondazione ha riconosciuto il valore del progetto presentato in concorso dal Museo e finanzierà azioni comunicative e linguaggi diversi per raggiungere la più vasta platea possibile per diffondere il bello canoviano. Quattro i progetti vincitori...