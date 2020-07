CINEMA

Dopo i due sold out di Bergamo e di Milano, tappe iniziali del tour di anteprime fisiche, Il grande passo arriva a Udine: l'appuntamento è fissato per questa sera alle 21.30, tra le rose del Giardino Loris Fortuna. Saranno presenti Giuseppe Battiston, il protagonista, Antonio Padovan, il regista (Finché c'è prosecco c'è speranza), Betta Olmi, la produttrice, e il leggendario Pino Donaggio, autore della colonna sonora.

Se tre mesi di emergenza sanitaria avevano interrotto il volo del nostro cinema, rendendo urgente e tassativo il suo trasferimento online, ecco dunque approdare nei cinema all'aperto e poi nelle sale (dal 20 agosto) una sorridente favola moderna che sulla speranza del volo ha costruito la propria necessità narrativa. Una commedia lunare che rappresenta, appunto, anche una sfida: una scommessa di ripartenza.

Distribuito dalla friulana Tucker Film con Parthenos, e prodotto da Ipotesi Cinema e Stemal Entertainment con Rai Cinema, Il grande passo unisce per la prima volta il Nordest di Giuseppe Battiston e la Roma di Stefano Fresi. Due inediti fratelli cinematografici che, al di là delle apparenze, non potrebbero essere più diversi: l'impetuoso e geniale Dario (Battiston), ossessionato dall'idea di raggiungere la luna a bordo di un razzo, e il placido Mario (Fresi), che gestisce un negozio di ferramenta nella capitale. Tutto funziona bene, finché le loro strade non s'incrociano

Prima del film sarà presentato il videoclip di Un posto, la canzone che Piero Sidoti ha dedicato a Il grande passo (dove compare in un cameo). Il regista è lo stesso Padovan, il direttore della fotografia è Simone Vrech, il direttore di produzione è Elisabetta Olivo e il montaggio porta la firma dell'enfant prodige Fabrizio Cenci. Le riprese sono state effettuate a Ragogna.

