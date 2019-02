A Mestre il mitico Ulisse è un bambino di otto anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TEATRODopo A Colono-rito augurale per spettatore solo, un omaggio misterico dedicato ad un solo interlocutore, L'Odissea dei bambini rivolge la sua attenzione allo spettatore più piccolo. È però un viaggio nel teatro per venti bambini di tutte le età, come recita il sottotitolo, a sottolineare che l'infanzia non è solo una questione anagrafica quanto un territorio dell'anima. «Si può avere 70 anni e avere conservato la curiosità del mondo e averne 7 e restare murati per sempre dentro la fortezza di Troia. L'infanzia non è una...