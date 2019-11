Zone speciali in regione, «ma le Terre alte escluse»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOBELLUNO L'ultimo schiaffo ai sogni di rilancio del bellunese arriva dalle Zes, acronimo di Zona economica speciale che il Governo ha inserito nella finanziaria in fase di elaborazione per le aree di Venezia e del Polesine: il riconoscimento della status di Zes garantirà una serie di agevolazioni normative, economiche e procedurali in grado di favorire investimenti e rilanciare il sistema produttivo. Non l'ha presa benissimo Bortolo Mainardi, ex sindaco di Lorenzago e commissario straordinario per le grandi opere del nord est nei...